O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta terça-feira (5) a proibição do Alipay, do WeChat pay e de outros aplicativos vinculados a empresas chinesas, alegando que poderiam encaminhar informações do usuário ao governo de Pequim.



A ordem executiva deve entrar em vigor em 45 dias, semanas após Trump ser substituído na Casa Branca pelo presidente eleito Joe Biden.



Também ocorre depois que ordens anteriores com o objetivo de banir o TikTok, que é propriedade da ByteDance com sede na China, foram rejeitadas por decisões judiciais que indicaram que Trump ultrapassou sua autoridade legal.