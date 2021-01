Cerimônia do Grammy é adiada para março por causa da covid-19

A cerimônia de entrega dos prêmios Grammy, a festa da música internacional, prevista para 31 de janeiro, em Los Angeles, foi adiada para março devido à covid-19, que se espalha rapidamente na Califórnia, noticiou a imprensa americana nesta terça-feira (5).



A Recording Academy atualizou a lista de eventos em seu site, definindo a nova data da cerimônia para 21 de março.



O adiamento da 63ª cerimônia anual ocorre menos de quatro semanas antes da data programada para sua realização, à sombra da pandemia que abalou de forma devastadora a indústria da música.



Beyoncé, Dua Lipa, Taylor Swift e o rapper Roddy Rich são os principais indicados na gala normalmente cheia de estrelas. O comediante Trevor Noah foi escolhido para apresentar o show de 2021.



As indicações foram feitas por estrelas de todo o mundo, falando por chat de vídeo. Outras premiações, como o Emmy e o Grammy Latino, foram forçadas a se tornar parcial ou totalmente virtuais devido às restrições motivadas pela pandemia a grandes aglomerações.



Los Angeles está agora entre os centros da pandemia do coronavírus, com hospitais sofrendo com casos registrados e residentes sob a ordem de permanecer em casa.



O avanço repentino da pandemia no sul da Califórnia se segue ao Dia de Ação de Graças e à temporada de férias, com relatos de racionamento de oxigênio e pacientes forçados a passar horas esperando em ambulâncias pela abertura de leitos.