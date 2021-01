Ataque no norte de Burkina Faso deixa ao menos seis mortos

Ao menos seis pessoas, duas delas reforços civis das forças de segurança anti-jihadistas, morreram na segunda-feira em um ataque no norte de Burkina Faso, perto da fronteira com o Mali, informou nesta terça-feira (5) uma autoridade local.



"Indivíduos armados atacaram ontem à noite (segunda) o povoado de Lumbila", situado a 35 km de Uahiguya, capital da região norte, provocando "seis mortos, dois deles voluntários" da defesa da pátria (VDP), declarou o encarregado local, que pediu para ter a identidade preservada.



"Atacaram vários lugares, como o centro de saúde e o mercado, e queimaram vários locais. Também levaram bens, entre eles provisões" e veículos de duas e três rodas, detalhou. Segundo ele, havia "uma centena" de atacantes.



Uma fonte de segurança disse à AFP que foram registrados "violentos combates" na noite de segunda-feira em Kumbri, confirmando o "balanço provisório de seis mortos e muitos danos".



Uma autoridade local das VDP também confirmou o ataque e "a perda de dois elementos".



As VDP, criadas em novembro de 2019, são formadas por voluntários civis recrutados para ajudar as forças de defesa e segurança na luta anti-jihadista.



Perto do Mali, o norte de Burkina Faso é a região mais afetada pelos ataques jihadistas, que causaram mais de 1.200 mortos e mais de um milhão de deslocados.



O ataque ocorreu depois de o vizinho Níger registrar no sábado o pior massacre jihadista contra civis na região do Sahen, no qual morreram cem pessoas.