UE aguarda autorização de uma segunda vacina 'nas próximas horas'

A União Europeia espera que uma segunda vacina contra o novo coronavírus seja autorizada "nas próximas horas", afirmou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que anunciou no final do mês a realização de uma nova cúpula virtual sobre a crise da saúde.



"Esperamos que nas próximas horas, mesmo que não tenhamos certeza, uma segunda vacina possa ser aprovada",indicou Michel durante uma coletiva de imprensa em Lisboa, no início da presidência semestral da UE que Portugal assumiu em 1º de janeiro.



Sob pressão de países europeus para autorizar a vacina do laboratório americano Moderna o quanto antes, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) antecipou de 12 de janeiro para a quarta-feira, e depois de quarta para segunda-feira, a reunião de seu Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP), sugerindo a possibilidade de uma decisão iminente, embora ainda não tenha sido tomada.



A EMA autorizou em 21 de dezembro a vacina contra a covid-19 para a qual a Comissão Europeia deu autorização imediata e continua até hoje a única autorizada no bloco.



Referindo-se ao "gigantesco desafio" que representa a implantação destas vacinas em Lisboa, Michel afirmou nesta terça-feira (5) que "a Comissão, com o apoio dos Estados-Membros, trabalha dia e noite para garantir que o número de vacinas disponíveis possa ser aumentado (. ..) respeitando a independência da agência farmacêutica".



