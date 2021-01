Explosão de cilindro de gás deixa 42 feridos em Kosovo

Quarenta e duas pessoas ficaram feridas após uma explosão causada provavelmente por um cilindro de gás com defeito em um restaurante no centro de Kosovo nesta terça-feira (5), de acordo com a imprensa e a polícia local.



O acidente ocorreu na cidade de Ferizaj e deixou a entrada do restaurante Steak House quase totalmente destruída, segundo imagens da televisão local.



"Todos os feridos estão recebendo a atenção necessária", declarou o chefe da Polícia da cidade, Emin Beqiri, que espera também que "não haverá mortes".



O prefeito Agim Aliu explicou que a explosão foi tão violenta que entre os feridos estão pedestres, além dos que estavam dentro do restaurante.



A investigação não foi concluída, mas a hipótese de uma explosão acidental é privilegiada.