Dinamarca endurece restrições para conter propagação da covid-19

A Dinamarca, que adota algumas medidas para conter a propagação do novo coronavírus desde dezembro, anunciou na terça-feira (5) um endurecimento de suas restrições, pedindo à população que evite contatos sociais.



Com isso, o governo espera preservar seu sistema de saúde, ante a multiplicação de casos ligados à nova cepa britânica do vírus.



"Fique em casa o máximo possível. Evite encontrar pessoas fora de sua casa, ou de seu círculo de entes queridos", pediu a chefe do governo dinamarquês, Mette Frederiksen, em uma entrevista coletiva.



"Cada um de nós deve refletir ao cruzar a porta", afirmou o chefe da polícia nacional, Thorkild Fogde.



A partir de 6 de janeiro, serão proibidas reuniões com mais de cinco pessoas, frente às dez até então permitidas, tanto em casa, como na rua. As distâncias que devem ser respeitadas entre as pessoas vão de 1 metro a 2 metros.



Se as condições forem cumpridas, estas medidas - e as que já estão em vigor desde o mês passado (trabalho remoto generalizado, escolas, bares, restaurantes e comércios fechados, à exceção de farmácias e supermercados) - serão retiradas em 17 de janeiro.



Frederiksen advertiu, porém, que, certamente, elas deverão ser prolongadas, ou endurecidas.



"Já podem ir se preparando para isso", disse, afirmando que o toque de recolher é "o último recurso".



Creches e jardins de infância permanecem abertos por enquanto.



A Dinamarca está preocupada com a circulação da nova variante do vírus, que, segundo as autoridades britânicas, seria até 74% mais contagiosa.



Até o momento, o país nórdico registrou um total de 172.779 casos de covid-19 e 1.420 mortes em 5,8 milhões de habitantes.