ONU abre segundo acampamento no Sudão para refugiados etíopes

A ONU anunciou, nesta terça-feira (5), a abertura no Sudão de um segundo acampamento para refugiados etíopes, dos quais mais de 56.000 cruzaram a fronteira com este país desde novembro, fugindo do conflito na região de Tigré.



Com o campo de Um Rakuba no máximo de sua capacidade, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e seus parceiros trabalham para transferir rapidamente para o novo acampamento de Tunaydbah os deslocados que chegam aos pontos de recepção na fronteira, disse o porta-voz desta agência da ONU, Andrej Mahecic, em uma coletiva de imprensa em Genebra.



Desde domingo, 580 refugiados foram transferidos para Tunaydbah, localizado a cerca de 130 km da cidade de Gedaref, e que conta, por enquanto, com cerca de mil barracas para abrigar até 5.000 pessoas. Mais barracas de campanha serão montadas, à medida que novos refugiados forem chegando, nos próximos dias e semanas.



Desde o início de 2021, cerca de 800 pessoas deixaram a região de Tigré, no norte da Etiópia, em direção ao vizinho Sudão, segundo o Acnur.



Mais de 56.000 etíopes fugiram da região de Tigré depois que o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenou uma operação militar, no início de novembro, contra um partido local separatista local que desafia seu poder.



"Os últimos a chegar afirmam que, em meio ao conflito, foram vítimas de vários grupos armados, e suas casas foram saqueadas", chegando ao Sudão com o que vestiam, relatou Mahecic.



De acordo com o Acnur, mais de 30% têm menos de 18 anos, e 5%, mais de 60 anos.



No final de 2020, esta agência da ONU recebeu 40 milhões de dólares em promessas de doações para financiar a ajuda a esta crise regional. Esse montante cobre apenas 37% das necessidades.