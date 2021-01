O Banco Mundial anunciou, nesta terça-feira (5), que antecipa uma expansão econômica de 3,7% no Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina e Caribe este ano, melhorando previsão anterior de um crescimento de 2,8% para a região, muito afetada pela pandemia do coronavírus.



"Espera-se que a atividade econômica regional cresça 3,7% em 2021, à medida que se flexibilizem as iniciativas para mitigar a pandemia, se distribuam vacinas, se estabilizem os preços dos principais produtos básicos e melhorem as condições externas", afirmou o organismo multilateral, ao divulgar suas perspectivas econômicas mundiais.