Irritado com Mercedes, ex-funcionário destrói 50 veículos com escavadeira

Um ex-funcionário da fábrica da Mercedes em Vitoria, no norte da Espanha, destruiu 50 vans novas da empresa com uma escavadeira - informaram fontes policiais nesta terça-feira (5).



O homem, de 38 anos, roubou a escavadeira de outra empresa, a 21 km da fábrica da Mercedes. Em sua direção, destruiu a porta de entrada e, depois, "investiu com o veículo em 50 furgões estacionados no pátio" do fabricante alemão, segundo a polícia regional basca, a Ertzaintza.



Este episódio aconteceu na madrugada de 31 de dezembro.



Iñaki Andrés Lozares, representante sindical na fábrica da Mercedes, fez um balanço de 69 veículos danificados no total. A direção não quis comentar o ocorrido por enquanto.



Nas fotos publicadas na imprensa local, vê-se uma van virada em cima da outra, e outras completamente amassadas, ou com o capô destruído.



Segundo a polícia, o envolvida era um ex-funcionário da Mercedes. Seu contrato havia terminado no final de 2017, segundo Iñaki Andrés Lozares.



Aparentemente, ele sentia "frustração, não apenas em relação à direção, mas também para com os funcionários", e chegou "a tentar entrar nas instalações de montagem" da fábrica, explicou o representante sindical, um dos 5.000 empregados da instalação.



Os danos causados chegariam a algo entre dois e cinco milhões de euros, segundo fontes da empresa alemã citadas pela imprensa local.



DAIMLER