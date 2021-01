Mais de 20 civis são mortos em massacre na RDC

Pelo menos 21 civis foram mortos, "selvagemente", em mais um massacre atribuída a combatentes do grupo armado Forças Democráticas Aliadas (FDA), no setor de Rwenzori, no leste da República Democrática do Congo (RDC) - informaram fontes locais e a ONU, nesta terça-feira (5).



"O inimigo teria-se aproximado do rio Kabembeu. O balanço provisório é de 21 civis mortos", de maneira "selvagem", em Mwenda, na província do Norte, disse à AFP uma fonte da Missão da ONU na RDC, a Monusco.



As FDA são um grupo de rebeldes muçulmanos ugandeses instalados no leste da RDC desde 1995.



Embora não ataquem a vizinha Uganda há anos, desde outubro de 2014 cometem, regularmente, massacres na região de Beni, com um balanço de mais de mil mortos.



Este grupo armado é o mais letal entre os outros ainda ativos na região de Kivu e no sul de Ituri.