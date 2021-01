Soldados israelenses matam homem com faca na Cisjordânia

Soldados israelenses executaram nesta terça-feira (5) um homem que tentou cometer um ataque a faca no sul da Cisjordânia ocupada, informou o exército, sem especificar se se trata de um palestino.



"Há pouco, foram transmitidas informações sobre uma tentativa de ataque com faca no cruzamento de Gush Etzion, no sudoeste de Belém. O agressor foi neutralizado", afirma um comunicado militar.



Procurado pela AFP, o exército israelense depois indicou que o homem "estava morto".



O ministério da Saúde palestino afirmou em um comunicado que verificou a informação de que as forças israelenses "abriram fogo contra um cidadão no sul de Belém".



Gush Etzion é um bloco de assentamentos israelenses no sul da Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.



Mais de 450.000 israelenses moram nas colônias - consideradas ilegais pelo direito internacional - da Cisjordânia, onde vivem 2,8 milhões de palestinos.