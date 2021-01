Funcionário da realeza é preso por roubar no Palácio de Buckingham

Um funcionário do Palácio de Buckingham foi condenado a 8 meses de prisão por ter roubado medalhas oficiais e fotos da família real britânica da residência da rainha Elizabeth II em Londres.



Adamo Canto, de 37, declarou-se culpado de vários roubos cometidos entre novembro de 2019 e agosto de 2020 e foi condenado por um tribunal na segunda-feira (4), informou a Scotland Yard em um comunicado.



A polícia encontrou em seu quarto do palácio, onde trabalhava como ajudante de cozinha desde 2015, uma "quantidade significativa" de artigos roubados, em um total estimado entre 10.000 e 100.000 libras (13.000 a 136.000 dólares).



Entre os objetos, havia duas prestigiosas medalhas, que apareceram para venda por um preço bem abaixo de seu valor no site de leilões on-line eBay, relatou o promotor Simon Maughan.



Segundo a audiência judicial, realizada em novembro passado, o réu, natural do nordeste da Inglaterra, havia roubado 77 itens da loja do palácio, mas também outros objetos dos armários dos funcionários, da lavanderia e a bilheteria das exposições reais.



Seu roubo mais importante foi o álbum de fotos do banquete real oferecido durante uma visita oficial do presidente americano, Donald Trump, a Londres, em junho de 2019, avaliado em 1.500 libras.



