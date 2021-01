Justiça belga envia suspeitos por atentados em Bruxelas a julgamento

A justiça da Bélgica decidiu nesta terça-feira enviar a julgamento 10 suspeitos de participação nos atentados executados em 2016 em Bruxelas, que deixaram 32 mortos e mais de 340 feridos.



Entre os suspeitos está o francês Salah Abdeslam, o único sobrevivente dos grupos que executaram os ataques terroristas em 13 de novembro de 2015 em Paris.



O Conselho da Corte de Bruxelas foi além dos pedidos da Procuradoria Federal, que solicitara o julgamento de oito suspeitos, e não 10.



Três acusados foram formalmente liberados do processo por falta de provas, informou Eric Van Duyse, porta-voz da justiça federal em Bruxelas, que não revelou suas identidades.



Na manhã de 22 de março de 2016, dois ataques com explosivos, o primeiro no aeroporto e depois em um trem do metrô de Bruxelas, deixaram 32 mortos e mais de 340 feridos.



Executados pela mesma célula jihadista franco-belga responsável pelos atentados em Paris em 13 de novembro de 2015 (com balanço de 130 mortos), os ataques foram reivindicados pelo grupo Estado Islâmico (EI).



O MP federal belga solicitou que o Abdeslam, 31 anos, atualmente detido na França, seja levado aos tribunais.



Todos os réus são acusados de "assassinato em um contexto terrorista" e podem ser condenados à prisão perpétua.



Um deles, Osama Atar, suspeito de ter planejado os atentados, provavelmente morreu na Síria e deve ser julgado à revelia.



Além de Atar e Abdeslam, os principais acusados são Mohamed Abrini, "o homem do chapéu", que preferiu não detonar os explosivos presos ao corpo no aeroporto, e Osama Krayem, que abandonou o grupo depois de acompanhar o homem-bomba a uma estação de metrô.



O julgamento do ataque mais violento em território belga desde a Segunda Guerra Mundial não deve acontecer antes do segundo semestre de 2022.



A França deve organizar antes o julgamento pelos atentados de 2015. As audiências estão programadas para começar em Paris em 8 de setembro de 2021 e prosseguir até março de 2022.



Para Abdeslam, este será o segundo processo na Bélgica. Francês de origem marroquina, mas que cresceu no bairro Molenbeek, em Bruxelas, ele foi condenado em 2018 a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio contra policiais, durante uma troca de tiros.



A antiga sede da Otan em Bruxelas, um grande espaço muito protegido, foi remodelada para receber as quase 1.000 pessoas envolvidas no processo.