Reino Unido anuncia mais 4,6 bilhões de libras de apoio às empresas

O ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, anunciou nesta terça-feira (5) um fundo adicional de £ 4,6 bilhões (US$ 6,292 bilhões) de apoio às empresas para enfrentar com o novo confinamento decretado contra a pandemia da covid-19.



Lojas, bares e restaurantes poderão receber cerca de 9.000 libras (cerca de US$ 12.000), um benefício ao qual centenas de milhares de empresas terão acesso e que representará cerca de 4 bilhões de libras, segundo um comunicado.



O governo também criou um fundo de 600 milhões de libras para atender outras entidades.



"Isso ajudará as empresas a superarem os meses que virão, ajudará a manter os empregos, e os trabalhadores poderão voltar para seus postos assim que os estabelecimentos forem reabertos", disse o ministro no comunicado.



Submetida a uma outra onda de coronavírus alimentada por uma cepa mais contagiosa, a Inglaterra, assim como o restante do Reino Unido, entra em um terceiro confinamento total na quarta-feira (6), o qual incluirá o fechamento de escolas, anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson na segunda-feira (4).



Desde esta terça, a Escócia cumpre um confinamento total que vai durar pelo menos todo mês de janeiro.