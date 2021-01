EUA: FDA descarta possibilidade de aplicar metade de dose de vacina contra covid

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) descartou a possibilidade de aplicar metade de dose de vacina contra o coronavírus em algumas pessoas, com objetivo de acelerar o processo de imunização. A agência disse, na noite desta segunda-feira, 4, que as sugestões para reduzir as dosagens não eram sustentadas por evidências científicas e que, por isso, poderiam colocar a saúde pública em risco. As duas vacinas autorizadas para uso nos EUA - da Pfizer e da Moderna - requerem duas doses, administradas com três ou quatro semanas de intervalo.



Em comunicado, o comissário da FDA, Stephen M. Hahn, e o chefe de vacinas da FDA, Peter Marks, disseram que os médicos e enfermeiras que administram as vacinas covid-19 devem seguir seus cronogramas de dosagem autorizados pela agência. Com base nos resultados dos estudos clínicos dos imunizantes da Pfizer e da Moderna, a FDA autorizou a administração de duas doses das vacinas para garantia de eficácia.



O estudo da possibilidade pelo governo americano foi divulgado pelo cientista Moncef Slaoui, que integra a força-tarefa da Casa Branca no combate à doença, em entrevista à CBS no domingo (3). Segundo ele, o corte na dosagem foi cogitado pelas autoridades federais em virtude do número de pessoas vacinadas até o momento no país estar aquém do esperado. Fonte: Dow Jones Newswires.