Parlamento de maioria chavista toma posse e Guaidó promete resistir

Um novo Parlamento com amplo controle do chavismo toma posse nesta terça-feira na Venezuela, após eleições boicotadas pela oposição liderada por Juan Guaidó, que com respaldo internacional tentará manter um congresso paralelo.



O governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e seus aliados ocuparão 256 das 277 cadeiras da unicameral Assembleia Nacional, que nos últimos cinco anos foi o único poder nas mãos da oposição.



"Se acabou esta Assembleia Nacional fracassada. Começa um novo ciclo na história da Venezuela, começa uma nova etapa", disse o presidente Nicolás Maduro na segunda-feira, durante uma reunião com parlamentares ligados ao governo.



Maduro recuperou o controle do congresso nas eleições de 6 de dezembro, consideradas uma "fraude" pela oposição, liderada por Guaidó, que como chefe do Parlamento reivindicou em janeiro de 2019 a presidência da Venezuela e foi reconhecido por 50 países, incluindo os Estados Unidos.



As legislativas de dezembro - com índice de abstenção de quase 70% em meio a pedidos de boicote de Guaidó e seus aliados - não foram reconhecidas por Washington e pela União Europeia, que consideraram que não apresentaram garantias suficientes para a participação da oposição.



Questionamentos à parte, a cerimônia de início do ciclo legislativo 2021-2026 acabará com os cinco anos de comando opositor na Assembleia, após seu grande triunfo nas eleições de 2015.



O Parlamento foi neutralizado pelo Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), de linha chavista, que considerou nulas todas as suas decisões depois de declarar a Assembleia Nacional em desacato pouco depois do início de seu mandato.



E terminou substituído na prática por uma Assembleia Constituinte 100% chavista, instalada em 2017 e que depois que o PSUV venceu as legislativas de dezembro decidiu encerrar suas atividades.



O presidente da Constituinte dissolvida, o influente chavista Diosdado Cabello, divulgou no Twitter uma imagem do plenário preparado para esta terça-feira. O número de cadeiras aumentou de 167 para 277.



Cabello será o líder da bancada parlamentar do governo, enquanto o ex-ministro das Comunicações Jorge Rodríguez deve assumir a presidência do Legislativo.



Guaidó anunciou que era o presidente interino da Venezuela depois que a maioria opositora do Parlamento declarou Maduro como "usurpador", acusando o presidente de ter sido reeleito com fraude em 2018.



Agora, alegando que as legislativas de 2020 foram inválidas, os parlamentares que o apoiam aprovaram em 26 de dezembro a "continuidade" da Assembleia Nacional de maioria opositora até a realização de eleições presidenciais e legislativas "livres, justas e verificáveis".



Quatro dias depois, o TSJ anulou a medida.



"A continuidade constitucional do Parlamento não é um capricho, é um dever (...) porque não aconteceu uma eleição", justificou Guaidó.



Para o analista Luis Vicente León, diretor do instituto Datanálisis, a tese "não tem aceitação universal" por não estar expressa na Constituição.



"O relevante é se serve ou não para manter a articulação interna e o suporte internacional a Guaidó", resume.