Irã inicia produção de urânio enriquecido a 20%

O Irã produz urânio enriquecido a 20% desde segunda-feira à noite, anunciou o porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã (OEAI), Behrouz Kamalvandi, em uma entrevista exibida nesta terça-feira pela televisão estatal iraniana.



"Às 19H00 (12h30 de Brasília), alcançamos 20%", declarou Kamalvandi.



"A partir deste horário, a produção de urânio enriquecido a 20% deve ficar estabilizada", completou.



Isto significa que urânio enriquecido a 4% é injetado nas centrífugas e se obtém urânio a 20%, explicou.



Kamalvandi disse que a OEAI aplica a lei aprovada recentemente pelo Parlamento iraniano, que exige que o governo produza anualmente 120 quilos de urânio enriquecido a 20%.



O enriquecimento de urânio 20%, que acontece na usina subterrânea de Fordo, viola o acordo de Viena sobre o programa nuclear assinado pelo Irã com China, Rússia, Alemanha, França, Estados Unidos e Reino Unido em 2015.



Washington se retirou do acordo em maio de 2018.



Em resposta à saída dos Estados Unidos e ao retorno das sanções, o Irã decidiu liberar-se da maioria das obrigações do acordo.