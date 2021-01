Estudante ganha vacina contra COVID-19 de presente em supermercado nos EUA

A previsão é que ele receba sua segunda dose no final de janeiro (foto: Filippo Monteforte/AFP)

Umde Direito de Washington, nos Estados Unidos, acabou saindo de uma visita ao supermercado com mais do que sacolas de compras, ao receber inesperadamente uma dose da vacina contra a COVID-19.David MacMillan e seu amigo estavam em uma unidade da Giant Food na capital americana na semana passada quando foramda seção de farmácia que ofereceu a eles uma dose para cada um.O vídeo do estudante recebendo a dose foi visto mais de 700.000 vezes no TikTok nesta segunda-feira. Ao notar que tinha duas doses prestes a expirar, uma farmacêutica se ofereceu para administrá-las nos jovens."Ei, eu tenho duas doses da vacina e vou ter que jogá-las fora se não der a alguém. Fechamos em 10 minutos. Vocês querem a vacina da Moderna?", disse ela, segundo entrevista de MacMillan à rede NBC., que começou em meados de dezembro nos EUA, está atualmente voltada para os profissionais de saúde, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde do país. Portanto, David MacMillan não tinha prioridade para receber a vacina.MacMillan chamou a mulher de "heroína" e afirmou ter aproveitado a oportunidade para informar sobre a vacina postando o vídeo no TikTok."É importante, quando há tanta desinformação, que as pessoas vejam que é algo bom, algo positivo. Deveríamos estar entusiasmados por poder combater a pandemia", comentou na NBC.A previsão é que ele receba sua segunda dose no final de janeiro.A cadeia de supermercados Giant Food afirmou que a funcionária respeitou as diretrizes das autoridades sanitárias da capital. Explicou que os profissionais de saúde que deveriam receber as doses não haviam comparecido.A vacina da Moderna deve ser armazenada em temperaturas muito baixas e se deteriora rapidamente depois de ser removida do freezer e ter sua tampa perfurada."A vacina da Moderna é valiosa e salva vidas, e estamos felizes por não tê-la desperdiçado e ter dado a cada um deles uma dose", informou a empresa em um comunicado.De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do governo americano, mais de 4,5 milhões de pessoas receberam a primeira dose de um dos imunizantes contra a COVID-19 nos Estados Unidos. Até o momento, apenas as vacinas desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e Moderna são autorizadas no país.