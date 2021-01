Wall Street tropeça antes das eleições para o Senado na Geórgia

A bolsa de Wall Street tropeçou nesta segunda-feira (4) em sua primeira sessão de 2021, devido à ansiedade sobre as eleições ao Senado na Geórgia e preocupações com uma recuperação mais lenta da covid-19.



Pesquisas apontam uma corrida apertada ao Senado, deixando em aberto a possibilidade de os republicanos manterem o controle da Câmara Alta ou transferi-lo para os democratas, o que poderia dar ao partido do presidente eleito, Joe Biden, o controle do Congresso.



Analitas também citaram o desconforto com a piora da situação de saúde nos Estados Unidos, com um aumento dos casos de covid-19 ocorrendo enquanto muitos hospitais já estão sobrecarregados ou perto disso.



A vacinação também tem sido mais problemática do que o esperado, potencialmente retardando a recuperação. As ações de empresas relacionadas à recuperação caíram, como a da rede de hotéis Marriott International e a companhia aérea United Airlines.



Todos os três principais índices americanos fecharam em baixa, com o Dow Jones Industrial Average registrando queda de 1,3% a 30.223,89.



O índice ampliado S&P; perdeu 1,5% a 3.700,65, enquanto o Nasdaq, predominantemente tecnológico, caiu 1,5%, a 12.694,45.