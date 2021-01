Presidente da República Centro-Africana é reeleito (comissão eleitoral)

O presidente centro-africano, Faustin Archange Touadera, foi reeleito no primeiro turno das eleições presidenciais de 27 de dezembro com 53,92% dos votos, anunciou nesta segunda-feira (4) a comissão eleitoral ao fornecer os resultados, que devem ser oficialmente validados pelo Tribunal Constitucional.



Essas eleições, realizadas em conjunto com as legislativas, ocorreram sob a ameaça de uma nova ofensiva por uma coalizão rebelde. O país vive uma guerra civil e tem dois terços de seu território controlados por grupos armados.



A taxa de participação divulgada pela Autoridade Nacional das Eleições (ANE), responsável pela organização da votação, foi de 76,31%.



"Touadera, tendo obtido a maioria absoluta com (...) 53,92%, é declarado eleito", disse à imprensa Mathias Morouba, presidente da ANE. O ex-primeiro-ministro Anicet Georges Dologuélé ficou em segundo lugar, com 21,01% dos votos, à frente de outros 14 candidatos.



A legitimidade das eleições foi posta em dúvida porque uma parte significativa da população não podia exercer o seu direito de voto sem medo, segundo especialistas e fontes da oposição.