Ministro do Irã diz que enriquecimento de urânio é 'totalmente reversível'

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zariff, afirmou nesta segunda-feira, 4, que o aumento no enriquecimento de urânio pelo país é uma medida "totalmente reversível", mas desde que haja compromisso total entre os integrantes do Acordo Nuclear, firmado em 2015.



No Twitter, o chanceler afirmou que, nos últimos anos, os termos do acerto não vinham sendo totalmente cumpridos por todos os integrantes.



Segundo Zarif, a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, na sigla em inglês) foi notificada sobre a retomada do enriquecimento de urânio a 20%, ação que foi legislada pelo Parlamento.