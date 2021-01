Ao menos cinco migrantes morreram, incluindo uma menor de idade, e 14 desapareceram após o naufrágio de uma embarcação na fronteira da Colômbia com Panamá, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (4).



"Ocorreu um naufrágio (...). São migrantes, dos quais me informaram que já foram encontrados cinco corpos resgatados", entre eles "uma menor de idade" e "já resgataram nove pessoas com vida", afirmou à Blu Radio o prefeito do município de Acandí (noroeste), Alexander Murillo, sem dar detalhes sobre a nacionalidade das vítimas.