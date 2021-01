Deportações de guatemaltecos nos EUA caíram 61,4% pela pandemia

As deportações de guatemaltecos nos Estados Unidos reduziram em 61,4% em 2020, comparado com o ano anterior, devido à menor frequência de viagens pela pandemia de covid-19, informaram as autoridades nesta segunda-feira (4).



Durante 2020, Estados Unidos expulsou por via aérea 21.057 guatemaltecos, um número consideravelmente inferior às 54.599 pessoas que deportou em 2019, até agora o recorde de deportações, explicou à AFP Alejandra Mena, porta-voz do Instituto Guatemalteco de Migração.



Entre janeiro e dezembro passados, foram devolvidos ao país centro-americano 15.969 homens, 2.271 mulheres e 2.817 crianças e adolescentes; desses últimos, quase dois terços chegaram à fronteira dos Estados Unidos "desacompanhados", declarou a funcionária.