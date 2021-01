Bolsa de Londres ganha 1,7% em sua primeira sessão fora da UE

A bolsa de Londres fechou nesta segunda-feira (4) com forte alta graças às esperanças geradas pelas campanhas de vacinação e em sua primeira sessão desde a saída do Reino Unido do mercado único europeu.



O índice FTSE-100 dos principais valores subiu 1,72%, até os 6.571,88 puotos, depois de ganhar até 3% pela manhã.



O Reino Unido se tornou nesta segunda-feira o primeiro país a utilizar a vacina de fabricação britânica contra a covid-19, com a qual alimenta suas esperanças de superar uma pandemia descontrolada.



A sessão desta segunda-feira foi a primeira desde que o país abandonou oficialmente a União Europeia em 1o de janeiro, em um período de transição e poucos dias depois de ter fechado um acordo de livre comércio com o bloco europeu, seu principal sócio comercial.



