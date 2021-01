Os eventos após a retirada dos EUA do acordo nuclear iraniano

Aqui estão os principais acontecimentos desde a retirada unilateral dos Estados Unidos, em maio de 2018, do acordo sobre o programa nuclear iraniano concluído três anos antes entre o Irã e os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha.



- Trump sai do acordo -



Em 8 de maio de 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a retirada unilateral de seu país do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano e o restabelecimento de suas sanções econômicas contra Teerã.



Mas França, Alemanha e Reino Unido afirmam estar "determinados" a implementar o acordo de 2015 e a "manter os benefícios econômicos" para a população iraniana.



Assinado em Viena em 2015 entre Irã, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França e Alemanha, o acordo permitiu o levantamento parcial das sanções contra Teerã em troca do compromisso de não desenvolver armas nucleares.



Em 21 de maio de 2018, o Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, enumera 12 condições para fechar um "novo acordo" com demandas muito mais severas sobre o programa nuclear e balístico de Teerã e seu papel nos conflitos no Oriente Médio.



Trump decide encerrar, a partir de maio de 2019, as isenções que permitem a oito países comprar petróleo iraniano sem violar as sanções americanas.



- Começo do desafio iraniano -



Em 8 de maio, o Irã retrocede em alguns de seus compromissos, na tentativa de pressionar os países europeus que ainda fazem parte do acordo para ajudá-lo a contornar as sanções.



Donald Trump impõe novas sanções contra "os setores iranianos de ferro, aço, alumínio e cobre".



Em 24 de junho, Trump assina um decreto impondo sanções contra o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, e outros altos funcionários do regime.



Em 1º de julho, o Irã anunciou que havia excedido o limite de 300 kg imposto pelo acordo de 2015 sobre suas reservas de urânio pouco enriquecido.



- Enriquecimento de urânio -



Em 26 de setembro de 2019, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) anuncia que o Irã reiniciou o enriquecimento de urânio em novas centrífugas.



No início de novembro, o Irã anuncia que produz cinco quilos de urânio levemente enriquecido por dia, dez vezes mais do que no início de setembro. As atividades começam na usina subterrânea de Fordo (180 km ao sul de Teerã).



No dia 18, a AIEA informa que as reservas de água pesada do Irã ultrapassaram o limite estabelecido no acordo.



Em 5 de janeiro de 2020, Teerã anuncia o início da "quinta e última fase" de seu plano de redução de promessas, alegando que não se sente mais afetado por quaisquer limites "no número de suas centrífugas". No entanto, indica que "a cooperação do Irã com a AIEA continuará".



- Irã no banco -



Em 14 de janeiro, França, Reino Unido e Alemanha ativam o Mecanismo de Resolução de Disputas (MRD) previsto no acordo, para tentar obrigar o Irã a mais uma vez cumprir seus compromissos.



Em meados de fevereiro, Teerã disse que está disposto a cancelar todas ou parte das medidas tomadas para rescindir o acordo, mas apenas se a Europa oferecer vantagens econômicas "significativas".



No final de março, a Europa ativou o mecanismo de troca da Instex pela primeira vez para fornecer equipamentos médicos ao Irã. Isso permite que as empresas ocidentais negociem com o Irã sem se expor às sanções dos EUA.



Em 19 de junho, a AIEA adota uma resolução chamando o Irã à ordem, negando acesso a dois locais suspeitos de terem sediado atividades nucleares não declaradas há mais de quinze anos.



- Desaprovação dos Estados Unidos -



Em 14 de agosto, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou uma resolução dos Estados Unidos com o objetivo de estender o embargo às vendas de armas ao Irã que expira em outubro, ofuscando os Estados Unidos.



No dia 20, Washington ativa formalmente um polêmico procedimento na ONU para exigir o restabelecimento das sanções contra o Irã, mas esbarra na recusa dos europeus e de outras grandes potências.



Em setembro, os Estados Unidos proclamaram unilateralmente o restabelecimento das sanções da ONU contra o Irã, ameaçando penalizar quem as violar.



A Rússia e os países europeus os criticam.



- "Centrífugas Avançadas" -



Em 18 de novembro, a AIEA indica que o Irã começou a dar partida em "centrífugas avançadas" deslocadas para um setor subterrâneo da planta de Natanz, principal centro de enriquecimento de urânio.



O órgão das Nações Unidas havia relatado a remoção das centrífugas após uma explosão em outra instalação, descrita como "sabotagem" pelo Teerã.



- Assassinato de un físico nuclear -



Em 27 de novembro, um conhecido físico nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, foi morto perto de Teerã em um ataque ao comboio em que viajava. O Irã acusa Israel de ordenar o ataque.



Poucos dias depois, o parlamento iraniano adota uma lei polêmica propondo produzir e armazenar "pelo menos 120 quilos por ano de urânio enriquecido a 20%" e "encerrar" as inspeções da AIEA. Mas o governo se opõe a esta iniciativa.



- Urânio enriquecido a 20% -



Em 4 de janeiro de 2021, a televisão do governo estadual, citando um porta-voz do governo, indica que o Irã iniciou o processo de produção de urânio enriquecido 20% na planta subterrânea de Fordo, ultrapassando o limite estabelecido pelo acordo internacional de 2015.