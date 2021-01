Ex-chefe rebelde da RDC preso na França por cumplicidade em crimes contra a humanidade

O ex-líder de um grupo rebelde da República Democrática do Congo (RDC) foi indiciado e preso no sábado em Paris, acusado de "cumplicidade em crimes contra a humanidade" cometidos em 2002 durante a guerra civil, informou nesta segunda-feira (4) a Promotoria nacional antiterrorista.



Roger Lumbala, ex-deputado da oposição, de 62 anos, liderou o Agrupamento Congolês para a Democracia Nacional (RCD-N), um grupo armado fundado em 1998, acusado por vários relatórios da ONU de ser responsável por estupros, execuções sumárias, sequestros, mutilações e canibalismo na região de Ituri (nordeste), principalmente contra os grupos étnicos Nande e Twa (pigmeus).



Ex-ministro do governo de transição da RDC de 2004-2005, Lumbala rejeitou as acusações desde o primeiro relatório da ONU, em 2003.



Ele foi finalmente preso na semana passada no âmbito de uma investigação preliminar aberta em dezembro de 2016 em Paris pelo departamento de Crimes contra a Humanidade da promotoria da capital francesa.



Devido a uma "jurisdição universal" para crimes mais graves, os tribunais franceses têm a possibilidade de julgar e condenar os autores e cúmplices desses crimes quando eles se encontram em território francês.