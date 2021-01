UE defende sua estratégia anticovid e espera solucionar 'obstáculos'

A Comissão Europeia expressou, nesta segunda feira (4), confiança em que sua estratégia de vacinação contra a covid-19 fará a União Europeia (UE) superar os "obstáculos" que até agora impediram a distribuição de vacinas em todo bloco.



"É óbvio que um esforço tão complexo sempre trará dificuldades", disse o porta-voz da Comissão, Eric Mamer, a repórteres.



Os países da UE começaram a imunizar contra a covid-19 em 27 de dezembro com a vacina da mas o avanço tem sido muito mais lento do que nos Estados Unidos, no Reino Unido, ou em Israel, onde mais de um milhão de cidadãos já foram vacinados.



A França, por exemplo, vacinou pouco mais de 500 pessoas. A Alemanha, por sua vez, tem cerca de 200.000 inoculados.



Desenvolvida na Alemanha, a vacina é a única atualmente licenciada para uso na União Europeia, enquanto nos Estados Unidos é usada em conjunto com a fabricada pela empresa local Moderna. O Reino Unido passou também a usar uma vacina da britânica AstraZeneca.



A Comissão Europeia destacou que comprou acesso para "quase duas bilhões de doses" de seis possíveis vacinas, quatro vezes a população de todo bloco.



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) não informou, porém, quantas das outras vacinas são seguras e eficazes o suficiente para serem usadas, embora tenha dito que pode decidir sobre a vacina da Moderna em breve.



"Não colocamos todos os ovos na mesma cesta", disse outro porta-voz da Comissão, Stefan De Keersmaecker.



O porta-voz observou que a Comissão se encontra em negociações para obter mais doses da vacina da acima dos 300 milhões já garantidos, mas não apresentou um número.



De Keersmaecker observou, no entanto, que "um dos principais gargalos que todos nós estamos enfrentando agora é a capacidade de produção".



ASTRAZENECA



PFIZER



BioNTech