Quênia reabre escolas fechadas durante 10 meses pela covid-19

Milhões de estudantes quenianos voltaram às aulas nesta segunda-feira (4) pela primeira vez desde 15 de março de 2020, quando foi decretado o fechamento das escolas para combater a covid-19.



Os estudantes do ensino fundamental e médio, usando máscaras, mediram a temperatura antes de entrar nas escolas, com os pais aliviados e ao mesmo tempo preocupados.



"Como mãe, estou feliz de que os meninos voltaram à escola", disse à AFP Hildah Musimbi en Nairóbi.



Mas "no momento, estamos bastante preocupados porque não sabemos se outras crianças na escola têm o vírus, ou se os professores têm, ou a equipe da escola", acrescentou.



O Quênia decretou o fechamento de seu sistema escolar em meados de março de 2020, pouco depois do surgimento dos primeiros casos de coronavírus no país, e reabriu algumas aulas em outubro.



O Quênia registrou quase 97.000 casos e mais de 1.600 mortes atribuídas ao coronavírus desde o início da epidemia.



A taxa de casos positivos foi de cerca de 5% na semana passada, comparada com os picos de 20% em outubro.