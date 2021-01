A Bolsa de Valores de Nova York iniciou nesta segunda-feira (4) sua primeira sessão de 2021 depois de encerrar 2020 com recordes, impulsionada pela esperança de que as vacinações permitam rapidamente uma recuperação da economia.



Pouco depois da abertura, o índice Dow Jones subia 0,10%, o Nasdaq 0,39% e o S&P; 500, 0,25%.



Na última sessão do ano na quinta-feira, o Dow Jones marcou um recorde, com um aumento de 0,65% para alcançar os 30.606,48 pontos.



O índice S&P; 500 ampliado também registrou um máximo de 3.756,07 pontos (+0,64%) e o Nasdaq, de forte conteúdo tecnológico, avançou 0,14%, até os 12.888,28 pontos.