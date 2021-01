Os Guardiães da Revolução do Irã capturaram, nesta segunda-feira (4), um petroleiro com bandeira da Coreia do Sul nas águas do Golfo - informaram a agência de notícias Fars e outro veículo de imprensa local.



"Um navio coreano foi capturado nas águas do Golfo pela Marinha do Sepah (corpo dos Guardiães da Revolução) e transferido para os portos do nosso país", afirmou a agência.



"Este petroleiro tinha bandeira sul-coreana e foi capturado por contaminação petroleira e riscos para o meio ambiente", completou.