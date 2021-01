O Irã iniciou o processo para produzir urânio enriquecido a 20% na central de Fordo, muito acima do limite estabelecido pelo acordo internacional de 2015, informou nesta segunda-feira a imprensa estatal.



"O processo para produzir urânio enriquecido a 20% começou no complexo de Shahid Alimohammadi (Fordo)", situado 180 quilômetros ao sul de Teerã, afirmou o porta-voz do governo, Ali Rabiei, citado no site da televisão estatal.