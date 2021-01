EUA: Fauci alerta para piora da pandemia no país nas próximas semanas após festas

O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, alertou neste domingo (3) que o quadro da pandemia de coronavírus no país deve piorar nas próximas semanas, em meio aos efeitos do elevado fluxo de viagens nos feriados do fim do ano. "É terrível, é lamentável, mas era previsível", disse, em entrevista à NBC.



Para tentar evitar o recrudescimento da epidemia, o infectologista exortou a população a continuar adotando o distanciamento social. "Precisamos redobrar algumas das coisas fundamentais sobre as quais falamos o tempo todo: o uso de máscaras, o distanciamento físico e a evitar ambientes e multidões congregadas, especialmente em ambientes fechados", citou.



O médico também rebateu alegações do presidente americano, Donald Trump, de que os órgãos de saúde estariam "exagerando" a gravidade da pandemia por meio da metodologia de contabilização de casos da covid-19. "Tudo o que você precisa fazer é entrar nas trincheiras, nos hospitais, nas unidades de terapia intensiva e ver o que está acontecendo. Esses são números reais, pessoas reais e mortes reais", argumentou.



Fauci ainda criticou a lentidão do processo de vacinação nos EUA. "Sem desculpas, não estamos onde queremos estar. Mas, esperançosamente, vamos pegar um pouco de impulso e voltar para onde queremos estar no que diz respeito a colocá-la (a vacina) nos braços das pessoas", comentou.