A justiça britânica rejeitou nesta segunda-feira o pedido de extradição do fundador do Wikileaks, Julian Assange, para os Estados Unidos, país que deseja julgá-lo por espionagem devido à publicação de centenas de milhares de documentos confidenciais.



Washington tem agora um prazo de 14 dias para recorrer contra a decisão da juíza londrina Vanessa Baraitser, e o representante legal do governo americano já confirmou que apresentará um recurso.



Ao mesmo tempo, a defesa de Assange solicitiará a liberdade sob fiança.