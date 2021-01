Atriz Tanya Roberts morre aos 65 anos

A atriz americana Tanya Roberts faleceu em Los Angeles aos 65 anos, depois de permanecer hospitalizada por vários dias.



Roberts, que foi internada em 24 de dezembro, depois de sfrer uma queda quando caminhava com seus cães, faleceu no domingo, informou o agente Mike Pingel ao The Hollywood Reporter.



Roberts era conhecida por sua participação no filme de James Bond "A View to a Kill" (007 Na Mira dos Assassinos, 1985), o último protagonizado por Roger Moore como 007.



Nascida em Nova York em 1955, Roberts foi modelo antes de iniciar a carreira como atriz na temporada final da série "Charlie's Angels" ("As Panteras").



Tanya protagonizou o filme "Sheena, a Rainha da Selva" (1984)



Mais recentemente, ela integrou o elenco da série "That '70s Show", na qual interpretava a mãe de Donna (Laura Prepon).