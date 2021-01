Ataque na Síria deixa 15 mortos, a maioria soldados

Ao menos 15 pessoas, em sua maioria militares sírios, morreram no domingo em um ataque do grupo extremista Estado Islâmico (EI) contra um ônibus e vários automóveis em uma rodovia que liga Raqa à capital Damasco, informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



Oito militares sírios, quatro milicianos pró-governo e três civis morreram e 15 pessoas ficaram feridas no ataque em Wadi al Azib, na província de Hama.



Esta foi o segundo ataque similar em menos de uma semana, indicou o OSDH.



O alvo era o ônibus que transportava militares "e provavelmente alguns de seus familiares que voltavam para suas casas', afirmou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.



A agência estatal Sana informou que nove civis morreram e quatro ficaram feridos em um "ataque terrorista" contra um ônibus em Raqa.