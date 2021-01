Tesla registrou recorde de vendas em 2020

A fabricante de automóveis elétricos Tesla entregou um número recorde de veículos em 2020, um pouco abaixo de meio milhão, que era o objetivo anual da empresa.



Para o conjunto de 2020, a Tesla vendeu e entregou seus clientes 499.550 automóveis e produziu 509.737 unidades.



No último trimestre do ano passado, a Tesla entregou 180.570 veículos e produziu 179.575.



O grupo do bilionário Elon Musk não havia superado até então a barreira de 150.000 automóveis entregues em um trimestre.



Elon Musk celebrou os resultados no Twitter: "Muito orgulhoso da equipe Tesla por ter superado esta etapa tão importante. No início da Tesla, eu pensava (com otimismo) que tínhamos apenas 10% de possibilidades de sobreviver".



O Model 3 e o Model Y representaram 86% das entregas.



A Tesla aspira passar de 500.000 veículos vendidos por ano a 20 milhões a cada 12 meses na próxima década.



TESLA MOTORS