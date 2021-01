Reino Unido começa a aplicar a vacina AstraZeneca/Oxford contra covid-19

O Reino Unido se tornou nesta segunda-feira o primeiro país a utilizar a vacina britânica contra a covid-19, acelerando a campanha de vacinação iniciada em dezembro após o agravamento da pandemia.



Brian Pinker, um britânico de 82 anos, recebeu no Hospital Churchill da Universidade de Oxford a vacina "nacional", informou o Serviço Nacional de Saúde (NHS), que já dispõe de 520.000 doses preparadas para distribuição.



Com o rosto protegido por uma máscara, Pinker, um trabalhador de manutenção aposentado arregaçou a manga da camisa diante das câmeras de televisão para que a enfermeira chefe do Hospital Churchill de Oxford aplicasse a injeção.



"Estou muito feliz de receber esta vacina de covid hoje e muito orgulhoso que tenha sido desenvolvida em Oxford", afirmou, de acordo com um comunicado divulgado pelo NHS.



"É um verdadeiro privilégio ter administrado a primeira vacina aqui no Hospital Churchill, a poucas centenas de metros de onde foi desenvolvida", afirmou a enfermeira chefe, Sam Foster.



Com mais de 75.000 mortes, o Reino Unido é um dos países da Europa mais afetados pela covid-19. Quase 55.000 pessoas testaram positivo para a doença nas últimas 24 horas, superando a marca de 50.000 pelo sexto dia consecutivo, de acordo com os dados oficiais publicados no domingo.



O Reino Unido, que já aplicou em mais de um milhão de pessoas a vacina desenvolvida pela - da qual também foi o primeiro país a aprovar -, enfrenta uma nova onda de contágios desde a descoberta em dezembro de uma nova cepa do coronavírus muito mais transmissível que as anteriores.