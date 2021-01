Trump pediu a oficial da Geórgia que o ajudasse a reverter resultado eleitoral

O presidente americano, Donald Trump, pediu ontem a um oficial eleitoral que "encontrasse" as cédulas de votação necessárias para anular a sua derrota no estado da Geórgia, em telefonema revelado neste domingo pelo jornal "The Washington Post".



Trump, que segue sem reconhecer a derrota nas eleições presidenciais de novembro, buscou durante o telefonema a ajuda de Brad Raffensperger, secretário republicano responsável pelas eleições na Geórgia.



"Não há nada em errado em dizer que você recalculou" os votos, sugeriu Trump, segundo uma gravação da conversa divulgada pelo jornal americano. "Quero apenas encontrar 11.780 votos (...) porque vencemos nesse estado", insistiu, apesar de a vitória do democrata Joe Biden na Geórgia, com 12 mil votos de vantagem, ter sido confirmada por uma recontagem e por auditorias.



O presidente, que citou "rumores" de fraude, consideró "injusto" que tenham "roubado a eleição". "Você sabe o que fizeram e não diz nada. É um crime, você não pode deixar isso acontecer, é um grande risco para você", pressionou. Mas Raffensberger, que estava acompanhado de um advogado, não cedeu: "Acreditamos que nossos números estão corretos."



A gravação, que a Casa Branca não quis comentar, gerou indignação em Washington. "O desprezo de Trump pela democracia ficou evidente", declarou o congressista democrata Adam Schiff, que considerou a pressão "potencialmente repreensível". Sua colega Debbie Wasserman Schultz denunciou o ato como o de "um presidente desesperado e corrupto".



O congressista republicano Adam Kinzinger pediu no Twitter aos membros do partido que não apoiem o presidente em sua rejeição aos resultados eleitorais. O colégio eleitoral declarou em dezembro a vitória de Biden por 306 votos a 232, resultado que será certificado na próxima quarta-feira no Congresso.