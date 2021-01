Canadá supera 600 mil casos de Covid-19

O Canadá superou neste domingo 600 mil casos de Covid-19, segundo cifras divulgadas pela imprensa local, o que mostra a persistência da pandemia no país durante a temporada de Natal.



Na tarde de hoje, o Canadá somava 601.314 infectados desde o começo da pandemia e 15.860 mortos, segundo dados dos territórios e províncias reportados pelo canal de TV público CBC. Ontario, província mais populosa, registrou 2.964 casos nas últimas 24 horas e Quebec, 2.869, um novo recorde diário para aquela província.



Com uma população de cerca de 38 milhões, o Canadá passou de 500 mil casos de Covid-19 para 600 mil em 15 dias. Algumas províncias, entre elas Ontario e Quebec, impuseram um confinamento em várias regiões durante a temporada de festas.



Autoridades canadenses desaconselham viagens ao exterior que não sejam essenciais, para evitar a propagação da doença, recomendação ignorada por alguns funcionários eleitos. Férias no Caribe custaram o cargo ao ministro das Finanças da província de Ontario, Rod Phillips.