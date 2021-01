Democrata Nancy Pelosi é reeleita presidente da Câmara dos Representantes

A democrata Nancy Pelosi foi reeleita presidente da Câmara dos Representantes neste domingo, na primeira sessão de trabalho do 117º Congresso americano.



Aos 80 anos, essa hábil estrategista e opositora ferrenha do presidente Donald Trump continuará à frente da câmara nos próximos dois anos, apesar da reticência de vozes democratas situadas mais à esquerda.



A representante da Califórnia venceu por 216 votos a 209 o rival republicano Kevin McCarthy. Todos os republicanos presentes votaram neste último, enquanto cinco democratas não deram seu voto a Nancy Pelosi, que terá o apoio de uma pequena maioria na câmara, reduzida após as eleições de novembro.



A câmara baixa possui 435 cadeiras, mas alguns deputados eleitos estão em quarentena e a corrida pelo representante de Nova York ainda será decidida. As cadeiras foram renovadas ao mesmo tempo em que ocorreram as eleições presidenciais de 3 de novembro.



A definição da maioria no Senado ainda depende de duas eleições parciais na Geórgia, que decidirão o equilíbrio de poder em Washington no começo do mandato de Biden.



Nancy Pelosi assume o quarto mandato não consecutivo à frente da Câmara dos Representantes.