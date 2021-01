Pelo menos 20 mortos em colapso de crematório indiano

Pelo menos vinte pessoas morreram neste domingo(3) após o desabamento do teto de um crematório, devido ao mau tempo em Ghaziabad, nos arredores de Nova Deli (norte), informou a polícia.



"Confirmamos que 20 corpos" foram encontrados, mas esse balanço pode piorar, disse à AFP o policial Mahipal Singh, que explicou que, no momento do incidente, o corpo de um idoso estava sendo cremado.



"Eles se refugiaram sob a estrutura recém-construída. Mas ela não resistiu à chuva e desabou, causando a morte dessas pessoas", acrescentou.



Equipes de resgate vasculharam os escombros por várias horas para encontrar sobreviventes.



Segundo a imprensa local, os socorristas encontraram 38 pessoas, entre elas, 15 feridos foram levados ao hospital, segundo a agência PTI.



Desabamentos de edifícios são comuns na Índia, onde muitas empresas usam materiais de baixa qualidade e corrompem autoridades locais para violar normas de construção.