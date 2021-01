Tiroteio em igreja do Texas deixa um morto e feridos: governador

Um tiroteio na manhã deste domingo(3) em uma igreja no nordeste do Texas deixou uma pessoa morta e outras feridas, disseram as autoridades.



O governador do Texas, Greg Abbott, confirmou em um comunicado que um suspeito foi detido após o tiroteio na Igreja Metodista de Starrville, na cidade de Winona.



Poucos detalhes foram confirmados imediatamente, mas a afiliada da ABC, KLTV, disse que o pastor da igreja sacou sua arma quando encontrou um homem escondido em um banheiro.



O homem teria reagido contra o pastor, tomado sua arma e atirado contra ele.



A KLTV disse que o homem, que não foi identificado, esteve envolvido em um tiroteio na noite anterior. Também informou que ele foi baleado e preso após uma perseguição em alta velocidade.



Abbott disse que o estado "garantirá que a justiça seja feita e que a comunidade de Starrville tenha os recursos de que precisa durante esse período".



Winona, 160 quilômetros a leste de Dallas, tem cerca de 525 habitantes.



O Texas já vivenciou tragédias semelhantes no passado.



Um tiroteio em uma igreja batista em Sutherland Springs em 5 de novembro de 2017, deixou 26 pessoas mortas e 20 feridas. Foi o pior tiroteio em massa da história do estado.



O atirador Devin Patrick Kelley foi encontrado morto mais tarde.



As leis sobre armas de fogo no Texas estão entre as mais flexíveis do país.