Ataques a dois povoados no Níger deixam 100 mortos, diz prefeito

Pelo menos 100 pessoas morreram em ataques contra dois povoados no oeste do Níger cometidos no sábado (2) - disse à AFP o prefeito de Tondikiwindi, Almu Hassan, neste que pode ser o pior massacre de civis neste país alvo dos grupos "jihadistas".



"Acabamos de voltar dos lugares dos ataques. Em Tchoma Bangoy, houve até 70 mortos, e em Zarumadareye, 30", declarou o prefeito de Tondikiwindi, município que administra os dois lugarejos atacados "por terroristas que chegaram montados em uma centena de motos".



"Também houve 25 feridos, alguns dos quais levados para Niamey e Ouallam para serem tratados", acrescentou.



Para atacar os dois povoados (separados por 7km de distância), os agressores "se dividiram em duas colunas: enquanto alguns atacaram Zaroumadareye, outros atacaram Tchoma Bangou", contou o prefeito.



Ambas as localidades ficam a cerca de 120 km ao norte da capital, Niamey, na região de Tillabéri, na fronteira com Mali e Burkina Faso. Esta região é, há anos, um alvo habitual dos grupos "jihadistas".



Este duplo assalto, que as autoridades locais anunciaram no sábado sem dar um balanço preciso das vítimas, foi cometido no mesmo dia em que foram anunciados os resultados do primeiro turno das eleições presidenciais.



À frente, com 39,33% dos votos, o candidato do partido da situação e ex-ministro do Interior, Mohamed Bazoum, prometeu fortalecer a luta contra os grupos "jihadistas".