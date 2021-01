Cúpula do Conselho de Cooperação deve se concentrar na crise do Golfo

A crise que o Catar enfrenta com três países do Golfo e o Egito parece estar em processo de ser resolvida às vésperas da cúpula anual do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), na Arábia Saudita nesta terça-feira.



Em junho de 2017, o reino saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egito romperam relações com o Catar, que acusaram de estar em sintonia com o Irã e de apoiar a Irmandade Muçulmana - considerada "terrorista" pelo Cairo, além dos grupos jihadistas Estado Islâmico e Al Qaeda. As acusações são negadas por Doha.



A ruptura foi acompanhada por sanções econômicas como o fechamento das conexões aéreas e marítimas com o Catar e a única fronteira terrestre do emirado (com a Arábia Saudita).



Para restabelecer as relações, os quatro países têm uma lista de 13 exigências, incluindo o fechamento da rede de televisão Al Jazira, conhecida por suas duras críticas a alguns regimes árabes, e uma base turca.



Para o Catar, essas condições representam uma violação de sua soberania.



Washington tem pressionado pelo levantamento do que o Catar chama de "bloqueio" e insiste na importância da unidade do Golfo contra o Irã, rival regional da Arábia Saudita, também aliado dos Estados Unidos.



Por iniciativa do presidente Donald Trump, o governo dos Estados Unidos empreendeu uma campanha de "pressão máxima" sobre Teerã após a retirada dos EUA do acordo nuclear iraniano em 2018.