Mundo já tem mais de 1 milhão e 800 mil mortos pela COVID-19

(foto: Pixabay)

A pandemia do novo coronavírus deixou pelo menos 1.835.824 mortos no mundo desde que o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) na China informou o aparecimento daem dezembro de 2019 - conforme balanço da AFP, neste domingo (03/01), elaborado com base em fontes oficiais.Desde o início da pandemia, mais de 84.508.990 pessoas contraíram a doença. Deste total, pelo menos 54.001.300 conseguiram se recuperar, de acordo com asdivulgadas pelas autoridades locais.Estes números se baseiam nos relatórios comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país e excluem as correções feitas "a posteriori" pelos diferentes, como na Rússia, na Espanha, ou no Reino Unido.Desde o começo da atual crise, o número de testes realizados aumentou consideravelmente, e as técnicas de rastreamento de contato melhoraram, o que levou a uma alta nas infecções declaradas. Ainda assim, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma parte da totalidade de contágios. Os casos menos graves, ou assintomáticos, continuam sem serem detectados.No sábado, foram registrados 8.133 novos óbitos e 578.676no mundo. Segundo os últimos balanços oficiais, os países com mais mortes são Estados Unidos, com 2.378, Rússia (504) e Reino Unido (445). O número de mortos nos Estados Unidos chega a 350.214, com 20.430.088 casos de contágio.Depois dos Estados Unidos, os países com mais vítimas fatais são, com 195.725 mortes e 7.716.405 casos; Índia, com 149.435 mortes (10.323.965 casos); México, com 126.851 mortes (1.443.544 casos); e Itália, com 74.985 mortes (2.141.201 casos).Entre os países mais atingidos, a Bélgica registra a maior taxa de, com 169 mortes a cada 100.000 habitantes, seguida de Eslovênia (133), Bósnia (125), Itália (124) e Macedônia do Norte (121).Desde o início da pandemia, a Europa acumula 580.492 mortes (26.933.136 casos de contágio); América Latina e Caribe, 510.720 (15.698.098); Estados Unidos e Canadá, 365.914 (21.016.142); Ásia, 220.651 (13.987.687); Oriente Médio, 90.456 (4.032.456); África, 66.646 (2.810.356); e Oceania, 945 (31.122).Esse balanço foi feito com base nos dados das autoridades nacionais coletados pelas redações da AFP ao redor do mundo e com informações da Organização Mundial da(OMS).Devido a correções por parte das autoridades locais, ou à divulgação tardia dos dados, o aumento nos números publicados em 24 horas pode não corresponder exatamente aos do dia