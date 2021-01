Três homens são executados no Irã por terrorismo e assassinato

Dois homens foram enforcados no Irã, neste domingo (3), por "atos terroristas", e outro, por assassinato e assalto à mão armada - informou a Mizan Online, a agência de notícias oficial do Poder Judiciário.



Os três foram executados na manhã deste domingo, na província de Sistão-Baluchistão, no sudeste do país.



Dois foram identificados como Hassan Dehvari e Elias Qalandarzehi, presos em abril de 2014 na posse de "uma grande quantidade de explosivos" e armas.



Ambos foram condenados por sequestro, bombardeio, assassinato de forças de segurança e civis e por trabalharem com o grupo "jihadista" Jaish al-Adl ("Exército de Justiça"), disse a Mizan.



Dehvari e Qalandarzehi também foram presos em posse de documentos do Jaish al-Adl sobre "como fazer bombas", assim como com "fetuas takfiri", termo usado pelas autoridades xiitas iranianas para se referirem aos decretos emitidos por "jihadistas" sunitas.



O Jaish al-Adl realizou vários atentados e sequestros no Irã nos últimos anos.



Em fevereiro do ano passado, 27 membros da Guarda Revolucionária do Irã morreram em um ataque suicida reivindicado pelo grupo.