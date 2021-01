Arábia Saudita reabre fronteiras fechadas por variante da covid-19

A Arábia Saudita anunciou, neste domingo (3), a reabertura de suas fronteiras e a retomada dos voos internacionais após uma suspensão de duas semanas, devido ao surgimento de uma variante do novo coronavírus no Reino Unido e em outros países.



"A suspensão de todos os voos internacionais e de entrada no reino pelos portos terrestres e marítimos é levantada a partir deste domingo", anunciou o Ministério do Interior, citado pela agência de notícias oficial SPA.



Riade suspendeu os voos internacionais e o acesso ao país por terra e mar em 20 de dezembro passado. Outros países do Golfo, Omã e Kuwait, adotaram medidas similares e também suspenderam-nas nos últimos dias.



Um primeiro caso de mutação do vírus, considerado mais contagioso, foi identificado no Reino Unido em dezembro, o que levou vários países do mundo a proibirem voos procedentes desse país, assim como de outros destinos.



Com 363.000 casos de contágio e mais de 6.200 mortes, a Arábia Saudita realiza uma grande campanha de vacinação contra covid-19 desde meados de dezembro, após ter aprovado a vacina da aliança entre a americana Pfizer e a alemã BioNTech.



