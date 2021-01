Encontrado quinto corpo após deslizamento de terra na Noruega

Os socorristas encontraram um quinto corpo sob os escombros, quatro dias depois de um deslizamento de terra na Noruega - informou a polícia neste domingo (3), acrescentando que continuam as buscas por outras cinco pessoas desaparecidas.



"Pouco antes das 6h, uma pessoa foi encontrada morta", disse a polícia em um breve comunicado, elevando o saldo do deslizamento para cinco mortes.



Em 30 de dezembro, o terreno afundou em Ask, no município de Gjerdrum, 25 km a nordeste de Oslo, destruindo uma dezena de casas e 31 imóveis. Mais de mil pessoas foram evacuadas.



A terra que se soltou é um tipo de argila específico da Noruega e da Suécia, que pode se liquefazer e colapsar rapidamente, mas a probabilidade de que ocorra um deslizamento de terra similar na área continua sendo baixa, de acordo com a Diretoria de Água e Energia da Noruega (NVE).



Algumas casas foram arrastadas por 400 metros.



Na encosta da colina, pode-se ver um enorme buraco com os escombros das casas.



Na sexta-feira, a polícia publicou uma lista com os nomes dos dez desaparecidos - duas crianças de 2 e 13 anos e oito adultos.