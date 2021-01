Homens armados matam 11 mineiros no Paquistão

Homens armados mataram pelo menos 11 trabalhadores em uma mina de carvão no sul do Paquistão - informaram autoridades locais neste domingo (3).



As vítimas do ataque, ocorrido na província de Baluchistão, pertenciam à minoria xiita hazara.



"Os corpos dos 11 mineiros foram transferidos para um hospital local", disse à AFP Khalid Durrani, um funcionário do governo da área.



Os hazara constituem a maioria da população xiita de Quetta, capital do Baluchistão, a maior e mais pobre região do país, afetada por movimentos insurgentes étnicos, sectários e separatistas.



A comunidade costuma ser alvo de militantes sunitas, que os consideram hereges, embora não esteja claro por que o ataque teve como alvo específico a mina de carvão.



O ataque ocorreu antes do amanhecer de domingo na área montanhosa e remota de Machh enquanto os mineiros dormiam, relatou Durrani, acrescentando que quatro mineiros ficaram feridos e estão sendo tratados no hospital local.