Coronavírus: EUA registram mais 168 mil casos, e 4,2 mi já foram vacinados

Os Estados Unidos registraram mais 168.637 casos da covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção a Doenças (CDC, na sigla em inglês), 20.061.818 pessoas já tiveram a doença no país. 2.428 novos óbitos foram registrados desde ontem, o que elevou o total a 346.925. Em ambos os números, os EUA são o país mais afetado pela pandemia em todo o mundo.



A doença continua a se espalhar pelo país. Enquanto o Estado de Nova York ultrapassou a marca de 1 milhão de casos confirmados neste sábado, a Carolina do Norte reportou 9.527 confirmações de casos na sexta (1º) e mais 9.356 neste sábado (2). O número de sexta, divulgado hoje, é o maior para o Estado desde o início da pandemia.



Ao mesmo tempo, 4.225.756 pessoas foram vacinadas nos EUA até este sábado, de acordo com o CDC. 13.071.925 doses já foram distribuídas. Até o momento, foram aprovadas para aplicação emergencial no país as imunizações da Pfizer/BioNTech e da Moderna.



Na América Latina, a Argentina registrou 5.240 novos casos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Foram 56 novos óbitos, o que elevou o total a 43.375. Os casos chegam a 1.634.834, o que mantém a Argentina entre os países mais afetados da região.



No Brasil, foram 314 novos óbitos de acordo com balanço atualizado às 17h30 pelo Ministério da Saúde, o que elevou o total a 195.725. Segundo a pasta, foram registrados 15.827 novos casos, o que elevou o total a 7.716.405.



Segundo o consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, foram 301 óbitos no País nas últimas 24 horas, o que elevou o total a 195.742. A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi de 704 óbitos.



Em todo o mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins, já são 84.459.394 casos confirmados e 1.833.849 mortes. Estados Unidos, Índia e Brasil são os países com a maior quantidade de casos confirmados.